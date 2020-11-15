Türkiye Taksim'de corona virüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti

Taksim'de corona virüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti

Türkiye

Taksim'de corona virüse rağmen oluşan kalabalık dikkat çekti

Corona virüs vaka sayılarının artışa geçtiği son dönemde Taksim'de vatandaşların kalabalığı pes dedirtti.

15 Kasım 2020, Pazar 18:45 Son Güncelleme:
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Corona virüs pandemisinde son dönemde vaka sayıları yeniden artışa geçti. Uzmanların ve yetkililerin virüse karşı uyarılarına ise vatandaşlar aldırış etmiyor. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de pandemi öncesindeki gibi kalabalık olması pes dedirtti.

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İstiklal Caddesinde adeta adım atacak yer kalmazken, pandemi kuralları ise hiçe sayıldı.

İSTANBUL (İHA)


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