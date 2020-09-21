Türkiye Taksim'de genç kadını takip eden sapık hakkında yakalama kararı

Taksim'de genç kadını takip eden sapık hakkında yakalama kararı

Türkiye

Taksim'de genç kadını takip eden sapık hakkında yakalama kararı

Taksim'de genç kadını adım adım takip eden sapık kameraya yansımıştı. Polisin filmleri aratmayan operasyonuyla etkisiz hale getirilen şahıs için yakalama kararı çıkarıldı.

21 Eylül 2020, Pazartesi 13:37 Son Güncelleme:
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde genç kadını uzun süre takip eden ve sonrasında sözlü tacizde bulunan şahıs güvenlik timleri tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest kalan şahıs için yakalama kararı çıkarıldı.

Polis alıp serbest bıraktı 

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde önceki gün, genç bir kadını uzun süre takip ederek sözlü tacizde bulunan şahıs an be an kameralara yansımıştı. Olayın ardında Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Savcılık talimat verdi, her yer aranıyor 

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında yeni bir karar verildi. Savcılık polis merkezine şahsın gözaltına alınarak mevcutlu şekilde adliyeye getirilmesi talimatı verildi. Savcılığın talimatın ardından polis ekipleri, genç kızı takip eden 28 yaşındaki Sezer T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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