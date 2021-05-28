Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan, temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Meydanı'ndaki caminin minarelerinden öğle vakti ezan ve sela sesi yükseldi. Cuma namazı öncesi camide Kur'an-ı Kerim okundu, tekbir ve salavat getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması:

Aziz kardeşlerim, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Cumamızın mübarek olmasını Allah'tan diliyorum. Bugün bizleri burada bir araya getiren Rabbimize Hamdü senalar ediyorum.

Taksim Camimizin İstanbul'umuz ülkemiz için hayırlara vesile olmasını istiyorum. Mimarından sanatçısına işçisine kadar herkesi selamlarımı sunuyorum. Ben de Kasımpaşa'nın çocuğuyum. Buralarda çok gezdik tozduk. Keşke dili olsa da buralar konuşsa. Talimhane ve Dolmabahçe, Buralarda çok dolaştık, Taksim Camii bizim dünyamızda çok farklı bir yere sahipti.

O günlerden bugünlere kimler geldi kimler geçti... Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı'nın kesişiminde bulunan camimizden nidalar inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır. Mühendislik yöntemiyle ülkemizde ve dünyada sayılı eserler arasında bulunan camimiz yerini şimdiden almıştır. Dijital kütüphanesi ve sergi alanlarıyla Taksim Camii, İstanbul'un en önemli kültür sanat merkezlerinden biri olacaktır.

Camimizin inşasında kullanılan her malzeme titizlikle seçilmiştir. Burası İstanbul'un fethine de bir hediyedir. Asırlardır davalarına hayat vermek için kendi canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Taksim Camii 1 buçuk asırlık mücadelenin ardından ülkemize kazandırılmıştır. 1877-1878 Osmanlı Rus harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da yeniden gündeme gelmiştir.

Nazım'ı bile hüzünlendiren bu tabloya rağmen tek parti döneminde Ayasofya ve Bezm-i Alem Camileri müzeye çevrilerek milletimizde yeni yaralar açılmıştır.

Merhum Demirel'in 1979 yılında karar ise 12 Eylül darbecileri tarafından iptal edilmişti. Neler çekti burası ya! Rahmetli Özal döneminde cami inşa edilmesi dile getirilse de şartlar uygun olmadığı için yapılamamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğimde sözlerden biri de bu caminin yapılmasıydı ancak 28 Şubat süreci nedeniyle bu sözümüzü yerine getiremedik. 2013'te bu projeyi tekrar yapmak istediğimizde ise karşımızda Gezi olaylarını bulduk.

2017 Haziranında cami inşaatına başlanabilmesini sağladık. Bugün de camimizi ibadete açtık. Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın ardından bu üçüncü manevi mirasın asırlar boyunca bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum. Hızla bir eserimiz daha yükseliyor. O da Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz, onu da kısa zamanda inşa edeceğiz. Orası da adeta bir mabetsiz beldedir. İnşallah orayı da mabetsiz olmaktan çıkarıp, Müslümanların ibadet edebildiği yerleri hazırlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye gelişinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve protokol üyelerince karşılandı. Erdoğan, cuma namazı öncesinde caminin avlusundan vatandaşları selamladı. Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri olan camide "İslam'ın Yeryüzündeki Mührü Camiler ve Fethi İstanbul" başlıklı hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verdi.

Erbaş, edilen duaların ardından ilk cuma namazını kıldırdı. Ali Erbaş, Fatiha'dan Fetih Suresi'nden ayetler okudu.

Cuma namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve bazı AK Parti milletvekilleri de katıldı.

Cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun şekilde maske kullanılarak kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namazın ardından dua okudu.

Çevresi bariyerlerle kapatılan ve LED ekranların kurulduğu Taksim Meydanı'nda da vatandaşlar, belediye tarafından dağıtılan kağıttan seccade üzerinde namazlarını eda etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Taksim'e yapılan camiye aslı Topkapı Sarayı'nda bulunan Karahisari'nin hattıyla Kur'an-ı Kerim'i Cumhurbaşkanlığı olarak hediye ettiklerini söyledi.





Meydana tören için LED ekranlar kuruldu. Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi içinde platform hazırlandı. Yol kenarındaki direklere de "Sayın Cumhurbaşkanımız Taksim Camii Açılışına Hoşgeldiniz" yazılı pankart asıldı. Tören nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.





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