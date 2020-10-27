Talat Bulut: Burnumun direği sızlıyor

Yasak Elma dizindeki rolüyle dikkat çeken Talat Bulut son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Komik videolarıyla bilinen Bulut bu sefer güldürmedi. Talat Bulut, kızı ile bu videosunu Instagram hesabından paylaştı.

'Özlemden sayamadım ki'

Bulut paylaşımına "Bir sabah uçağa bindin, gittin ve kaç sabah geçti? Özlemden sayamadım ki, burnumun direği sızlıyor" notunu düştü.Duygusal paylaşımıyla hayranlarını şaşırtan Bulut'a yorum yağdı.









Talat Bulut'un kızı Hazal Bulut kimdir?

Talat Bulut’ın kızı Hazal Bulut sanata özellikle müziğe düşkün. Hazal Bulut şu anda Amerika’da eğitim alıyor. Michigan State Üniversitesinde öğrenci olan Hazal Bulut'un babasıyla arası çok iyi. Talat Bulut kızı Türkiye’ye geldiğinde onunla bolca vakit geçiriyor. Hazal Bulut 21 yaşında.





Dans videosu çok konuşulmuştu

Talat Bulut'un, geçtiğimiz günlerde 'Yasak Elma' dizisindeki rol arkadaşı Nesrin Cavadzade ile dans videosu çok konuşulmuştu. Muhabirlerin dans görüntülerini sorması üzerine usta oyuncu, "Güzel kadınla güzel dans edilir. Darısı eşinin başına, artık düğününde halay çekerim" yanıtını vermişti.





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