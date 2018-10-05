Talat Bulut, Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken’e iftira içerikli söylemlerde bulunduğu iddiasıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 100 bin liralık manevi tazminat davası için başvurdu.

'BENİ TACİZCİ GİBİ LANSE ETTİ'

Oyuncu, "Ece Erken kendini yargıç yerine koyarak bana yargısız infaz yaptı. Beni tacizci aktör gibi lanse etti" dedi. (Hürriyet / Özge Eğrikar)

NE OLMUŞTU?

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programının ihbar hattına gelen mesaj, herkesi şoke etti. Programın sunucusu Ece Erken'in canlı yayında okuduğu mesajda şu ifadeler yer aldı:

- Merhabalar Ece ve Bircan Hanım. Talat Bulut 5-6 sene önce bir alışveriş merkezine mağaza projelendirmesi için giden kız kardeşimi sözle taciz etmiş. Hatta ertesi gün tekrar aynı mağazaya giderek yine aynı davranışlarına devam ediyor.

'KOŞARAK TACİZ ETMİŞ'

- Kardeşimin işi bitene kadar civarda oyalanmış. Otoparka indiğinde de arkasından koşarak taciz etmiştir. Koşmak abartılı diye düşünmeyin. Gerçekten durum böyle.

'BUNLAR NASIL İSPATLANABİLİR?'

- Kardeşim korkuyla bunları dile getirmişti. Şimdi bunlar nasıl ispatlanabilir ki? Umarım bir şey olur. Bir şahit bir kayıt bulunur da cezasını çeker.

TALAT BULUT HAREKETE GEÇTİ!

Suçlamalar sonrası Talat Bulut, Ece Erken ve Bircan Bali hakkında uzaklaştırma kararı çıkardı.

Talat Bulut'un avukatı şu açıklamayı yaptı: "Değerli Basın Mensubu Arkadaşlar, Hakkındaki iddiaların mesnetsizliği ilgili yargı merciilerince de kesin olarak verilen karar ile sabit olan müvekkilim Talat BULUT için yargı kararını tanımayarak beyanda adeta karalama kampanyası başlatan Ece ERKEN ve Bircan Bali'nin, Bakırköy 2. Aile Mahkemesi'nce uzaklaştırma kararı verilmiştir. Söz konusu kararın ihlali halinde ilk seferinde 3 günden 10 güne, ikinci seferinde ise 15 günden 30 güne kadar tazyik hapsi yaptırımı uygulanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız"

Av. Ahmet AVŞAR"

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