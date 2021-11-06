Taliban duyurdu: 4 kadın aktivist ölü bulundu!

Ağustos ayından beri Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da eski askerler, aktivistler ve sanatçılara yönelik suikastlar git gide artıyor.

Son olarak kadın hakları savunucu 4 kadın aktivist, Mezar-ı Şerif şehrinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Konuyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

TALİBAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ AÇIKLADI

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saeed Hosti, basına yaptığı açıklamada, 4 kadın aktivistin cesedinin, Mezar-ı Şerif'in Halid bölgesinde bulunduğunu söyledi.

Konuyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Hosti, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Yurt dışına gideceklerini söyleyerek evlerinden ayrılan aktivistlerden bir haftadır haber alınamadığı belirtildi.

Başkent Kabil'in Taliban'ın kontrolüne girmesinin ardından uluslararası birliklerin Afganistan'dan çekilmesi sırasında aralarında yüzlerce sivil toplum aktivisti ve gazetecinin de bulunduğu on binlerce kişi tahliye edildi ancak güvenlik endişeleri nedeniyle hala tahliye bekleyen binlerce kişi bulunuyor.