Taliban Sözcüsü ‘anlaşmaya varmadık’ dedi ve tarih verdi!

Reuters'e konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid şu mesajları verdi:

Tahliye sürecinin uzatılması için anlaşmaya varamadık, 31 Ağustos’a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz.

Medya yeniden çalışmaya başladı ve medya özgürlükleri her geçen gün daha iyiye gidiyor.

Kabil Havaalanı'nda bekleşen kalabalık eve gidebilir, onların güvenliğini garanti ediyoruz.

(Taliban'ın henüz giremediği ve direnişin örgütlendiği Pençşir vilayetindeki durum) Diyalogla çözülmesini istiyoruz.

Yabancı büyükelçiliklerin kapanmasını veya çalışmayı durdurmasını istemiyoruz, onlara güvenlik garantisi verdik.

ABD'ye Afganları vatanlarını terk etmeye teşvik etmemeye çağırıyoruz.

Misilleme için hedef alınacaklar listesi oluşturmadık, geçmişte olan her şeyi unuttuk.

Tahliye mühletinin uzatılmasını kabul etmedik. Yabancı güçlerin tüm tahliyeleri 31 Ağustos'ta tamamlamasını istiyoruz.

(The Washington Post gazetesinin CIA Direktörü William J. Burns'ün pazartesi günü Kabil'de Taliban'ın fiili lideri Abdülgani Birader'le gizlice görüştüğü haberi) Molla Birader'in CIA Başkanı'yla görüşüp görüşmediğine dair bilgim yok.