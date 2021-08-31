Taliban televizyon stüdyosuna girdi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Son ABD askerinin çekilmesi ile Afganistan'da bir dönem sona erdi. 20 yıl aradan sonra iktidarı ele geçiren Taliban ise her gün dikkat çeken bir olaya imza atıyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, silahlı Taliban militanları ülkedeki bir televizyon kanalının stüdyosuna girdi.





En az 8 silahlı militan haber spikeri ülkedeki son gelişmeleri izleyicileri ile paylaşırken stüdyoda görüldü. Sunucu Afgan halkına 'Taliban'dan korkmayın' ve 'Taliban ile işbirliği yapın' mesajı verdi. Stüdyoya gelen bir Afgan yetkili de canlı yayında açıklamalarda bulundu. Afgan sunucunun yüz ifadesi ise olayın vahametini gözler önüne serdi. Korku dolu anlar yaşayan sunucunun belki de hayatının en zor programı kısa sürede dünya gündemine oturdu.

42 saniyelik video sosyal medyada yayınlandı ve kısa sürede milyonlarca kez izlenerek viral oldu. Yerel kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Taliban militanları silahlı bir şekilde kanala geldi ve açıklama yapmak istediklerini bildirdi.

Bunun üzerine silahlı militanlar ve Taliban yetkilisi Pardaz isimli programda yer aldı.