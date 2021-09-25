15 Ağustos Pazar günü Kabil'in düşmesiyle Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, özellikle kadınları hedef alan birçok yasağı yeniden hayata geçirdi ve halka açık idamları bugün itibariyle başlattı. Taliban'ın ülkedeki cezaevleri sorumlusu olan Molla Nurettin Turabi, idam ve uzuv kesme cezalarının yeniden başlayacağını Pazar günü uluslararası medyaya verdiği bir röportajda açıkladı.

90'lı yılların sonunda Taliban'ın birinci döneminde din polisi gücünün başında bulunan Turabi, uzuv kesmelerin 'güvenlik ortamı için gerekli' olduğunu savundu ve söz konusu cezaların halka açık infaz edilmeyebileceğini söyledi. 90'lı yıllar süresince Taliban, bu tür infazları halka açık meydanlarda yapıyordu. Turabi o yıllardaki uygulamalar ilişkin dünya kamuoyundan gelen tepkiler için ise "Kimse bize yasalarımızın nasıl olacağını söyleyemez" dedi.

İktidardaki birinci ayını dolduran Taliban önceki dönemine göre daha ılımlı olacağı sözünü verse de, bugün Herat'tan gelen görüntüler dünyada şok etkisi yarattı. Taliban, adam kaçırmakla suçladığı dört erkeği Herat'ta şehir meydanındaki vinçlere astı ve kent sakinleri güpegündüz gerçekleşen idamları izledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, hafta içinde Herat kentinde kadınlara yönelik ihlaller olduğunu duyurmuştu. Örgüt, Taliban'ın bu kentteki "yüksek profilli kadınlar için ev aramaları yaptığı, kadınların evleri dışına çıkmasını yasakladığı ve kıyafet zorunluluğu uyguladığını" kaydetti. UIuslararası Af Örgütü de Ağustos ayında, Şii olan Hazara azınlığına bağlı dokuz kişinin Taliban askerlerince infaz edildiğini duyurdu.

1996 ve 2001 yılları arasında Afganistan'ı kan gölüne çeviren Taliban, hırsızlık suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılanların ellerini kesmiş, zina ile suçlananlar ise taşlanarak öldürülmüştü. 1990'larda bu tür infazlar Kabil'deki spor stadyumunda veya Idgah Camii avlusunda gerçekleşiyordu. Turabi bu dönemde Adalet Bakanlığı ve Taliban'ın din polisinin başında bulunuyordu.

Taliban yönetimi, radikal tabanının istekleri ile uluslararası ilişkiler kurma ihtiyacı arasında bir denge siyaseti gütmeye çalışıyor. Cezaevleri sorumlusu olan Turabi, sert cezaların süreceğini ancak televizyon, cep telefonu gibi teknolojilere izin verileceğini söyledi.