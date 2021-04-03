Sisal Şans, Türkiye’nin en köklü markalarından Milli Piyango’nun ürün yelpazesine yeni oyunlar kazandırmaya devam ediyor. Oyunseverler bu kez hayallerindeki evlere yeni oyun “Ev Kazan” ile kavuşma fırsatı yakalayacak. Oyunseverler, ‘Ev Kazan’ ile Türkiye’nin 81 ilinde hayalini kurduğu herhangi bir evi satın alma şansını bulacak. Ayrıca dileyen oyunseverler kazandığı ikramiye ile arsa, tarla gibi herhangi bir gayrimenkulü alabilecek ya da mevcuttaki ev kredisini kapatabilecek. “Ev Kazan”, 29 Nisan’da oyunseverlerle buluşacak.

KOLON ÜCRETİ 3 LİRA, SALI VE CUMA GÜNLERİ ÇEKİLECEK

Salı ve cuma günleri haftada iki kez gerçekleşecek ‘Ev Kazan’ çekilişlerinde büyük ikramiye en az 1 milyon TL olacak ve büyük ikramiye talihlisini bulana kadar artarak devretmeye devam edecek. Ev Kazan’da kolon fiyatı 3 TL olacak ve çekiliş 55 toptan 5 top çekilerek yapılacak. Oyunseverler, Ev Kazan oyununu ister bayiden, ister millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından oynayabilecekler.

AİLEYE YENİ TALİH KUŞU

15 yıl sonra Türkiye’nin kavuştuğu yeni sayısal şans oyunu Ev Kazan, oyunseverleri yeni bir “talih kuşu” ile ev sahibi yapacak. İtalya’da da oynanan ve çok sevilen ‘Ev Kazan’, Türkiye’de şans oyunları pazarında ilk olma özelliği de taşıyor.

SİSAL ŞANS CEO'SU SELİM ERGÜN: GÜVEN VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Sisal Şans CEO’su Selim Ergün, tüm çekilişleri canlı yayınlanmaya ve güven vermeye devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi: “Teknolojiye yaptığımız yatırım ile sektöre değer katarken, oyunseverleri güvenilir bir oyunla daha buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun bir aradan sonra Türkiye bu kez Ev Kazan’dıracak yepyeni bir oyuna daha kavuştu. Ev Kazan ile oyunseverler Türkiye’nin 81 ilinde hayalini kurduğu herhangi bir evi satın alma şansı yakalayacak. Tüm çekiliş süreçleri üyesi olduğumuz Dünya Piyango Birliği standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz çekilişlerimizi canlı yayınlanmaya ve şeffaf yapımızla güven vermeye devam edeceğiz.”