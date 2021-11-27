Türkiye Talihsiz kaza! Hem kendini hem de arkadaşını yaraladı

Talihsiz kaza! Hem kendini hem de arkadaşını yaraladı

Türkiye

Talihsiz kaza! Hem kendini hem de arkadaşını yaraladı

Şanlıurfa’da, Suriye uyruklu Ali Humeydi (30) çalıştığı iş yerinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini ve yanındaki arkadaşı Mecdeldin Elasker’i (32) yaraladı.

27 Kasım 2021, Cumartesi 18:29 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde, Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ali Humeydi çalıştığı iş yerinde ruhsatsız av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla eli tetiğe dokundu. Dolu olan silah ateş aldı, saçmalar kendisine ve yanındaki arkadaşı Mecdeldin Elasker’e isabet etti. Silah sesini duyan esnafın çağırdığı ambulansla 2 yaralı, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Mecdeldin Elasker´in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA

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