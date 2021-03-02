Tam burslu kolej eğitimi

Sınavda başarılı olan öğrenciler, Darüşşafaka’da 5’inci sınıftan lise sona kadar tam burslu ve yatılı eğitim alacak. Sınava katılmak isteyenlerin başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 24 Mayıs’a kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınav 30 Mayıs’ta, Türkiye’nin 28 ilinde yapılacak.