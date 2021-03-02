Eğitim & Kariyer Tam burslu kolej eğitimi

Tam burslu kolej eğitimi

Eğitim & Kariyer

Tam burslu kolej eğitimi

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan ve maddi olanakları yetersiz ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın sınavı için başvurular, 24 Mayıs’a kadar devam edecek.

02 Mart 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Sınavda başarılı olan öğrenciler, Darüşşafaka’da 5’inci sınıftan lise sona kadar tam burslu ve yatılı eğitim alacak. Sınava katılmak isteyenlerin başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 24 Mayıs’a kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınav 30 Mayıs’ta, Türkiye’nin 28 ilinde yapılacak.

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