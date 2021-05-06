Türkiye Tam kapanma nedeniyle İstanbul trafiğindeki sakinlik sürüyor

Tam kapanma nedeniyle İstanbul trafiğindeki sakinlik sürüyor

Türkiye

Tam kapanma nedeniyle İstanbul trafiğindeki sakinlik sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle İstanbul’da akşam saatlerinde trafikte sakinlik yaşanıyor.

06 Mayıs 2021, Perşembe 18:56 Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayan tam kapanma uygulamasıyla kentteki hareketlilik yerini sakinliğe bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Edirne istikametlerinde polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yaptığı denetimlere bağlı kısmi yoğunluk yaşandı. Öte yandan TEM Otoyolu Çamlıca gişeleri mevkiinde de polis ekiplerinin kontrol noktaları dolayısıyla her iki istikamette de yoğunluk gözlendi. Beykoz’da vatandaşların manav, balık tezgahı, kuruyemişçiler gibi toplu alışveriş yapılan alanlarda yoğunluk oluşturdukları görüldü. İftar saatinin yaklaşmasıyla bazı vatandaşlar fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 18 olarak kaydedildi.

AA

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