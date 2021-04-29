Tam kapanmaya 2 saat kala, İstanbul'daki trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM Çamlıca Gişeleri Mevkii'ndeki yoğunluk sabahın erken saatlerinden itibaren sürüyor.

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi son gün yola çıkanlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un pek çok noktasında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanmaya 2 saat kala, TEM Çamlıca Gişeleri Mevkii'nde de memleketleri ile tatil bölgelerindeki yazlıklarına gidenler yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.



