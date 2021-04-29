Tam kapanma öncesi İstanbul TEM Çamlıca Gişeleri Mevkii'ndek trafik yoğunluğu!
Tam kapanmaya 2 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu sürüyor. TEM Çamlıca Gişeleri Mevkii'nde memleketine ya da yazlıklara giden İstanbullular nedeniyle trafik sıkışık, araç kuyrukları oluştu.
29 Nisan 2021, Perşembe 17:47 Son Güncelleme:
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Tam kapanmaya 2 saat kala, İstanbul'daki trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM Çamlıca Gişeleri Mevkii'ndeki yoğunluk sabahın erken saatlerinden itibaren sürüyor.
Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi son gün yola çıkanlar, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un pek çok noktasında trafik yoğunluğu oluşturdu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanmaya 2 saat kala, TEM Çamlıca Gişeleri Mevkii'nde de memleketleri ile tatil bölgelerindeki yazlıklarına gidenler yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.