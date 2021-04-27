Tam kapanmada bankalar açık olacak mı? Bankalar çalışıyor mu?

Bankalar tam kapanmada çalışıyor mu, kapalı mı sorusu herkesin merak ettiği konular arasında yer aldı. Tam kapanma nedeniyle tüm iş yerlerinde faaliyetler bir süre ara verildi. Kamu ve özel bankalarda çalışanlar da araştırmayı sürdürüyor. Bankalar 17 günlük tam kapanmada açık mı, kapalı mı? İşte İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgedeki o detaylar...

BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Yeni tam kapanma kararı sonrası aramalar arttı. Özellikle iş yerleri ile ilgili kapanma uygulaması sonrası banka çalışanları araştırmalara yöneldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.'' dedi.

BANKALAR 10.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; ''10.00-16.00 saatleri arasında sayıları Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları, Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.