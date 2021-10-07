Meksika mutfağının sokak lezzetleri arasında yerini alan tamales tarifi, mısır koçanı ile hazırlanan geleneksel bir lezzet. Peki, Tamales nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz tamales tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

TAMALES TARİFİ

Tamales malzemeler

3 su bardağı mısır unu

2 su bardağı tavuk suyu

3/4 su bardağı bitkisel yağ

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Tavuklu iç harç için:

1 adet küçük sarı soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı kırmızı biber konservesi

250 gram pişmiş tavuk eti (iri doğranmış)

Acı biber sosu

Tuz

TAMALES YAPILIŞI

Mısır koçanı kabuklarını hazırlamak için; Kurutulmuş mısır koçanlarının bir yönü düz, diğer tarafı ise sivri olur. 15 adet uygun boyutta koçan seçin ve geniş bir kabın içerisine dizin. Üzerini biraz geçecek şekilde soğuk su ekleyin. Kabukların üzerine bir tabak koyarak suya doğru batırın ve yaklaşık 1 saat bekletin. Mısır unu hamuru için; Tuz, kabartma tozu ve mısır ununu bir mikser ile karıştırın. Küçük tencerenin içerisine tavuk suyu ekleyin ve kısık ateşte buhar tütene kadar ısıtın. Isınan tavuk suyunun içerisine bitkisel yağı ekleyin ve karıştırın. Tavuk suyu karışımını, mısır unlu karışıma ekleyin ve 3-4 dakika mikserle çırpın.

Tavuklu iç harç için; Bir tavaya yağı dökün ve orta ateşte kızdırın. Kızan yağın içerisine doğranmış soğanı ekleyin ve 5 dakika kavurun. Ardından biberi de ekleyerek karıştırmaya devam edin. Pişen soğanları karıştırma kabına alın ve üzerine pişmiş doğranmış tavuk etini ilave edin. Tavukların üzerine tuz ve karabiber ekledikten sona özdeşleşmesi için karıştırın. Tamaleleri hazırlamak için; 12 tane 25 cm boyutlarında mutfak ipi kesin. Mısır kabuklarının suyunu süzdükten sonra bir tanesini mutfak tezgahına alın. Kabuğun içerisine bir yemek kaşığı mısır unu hamurundan ekleyin ve orta kısmını çukur olacak şekilde açın. Oyuğun içerisine tavuklu iç harç ilave edin. Kabuğun altını ve üstünü kapattıktan sonra kenarlarını da kapatın. Bu aşamada koçanları çok sıkı kapatmamak gerekir. İç malzeme piştikçe şişecektir. Kapattığınız koçanları mutfak ipiyle sarın ve bağlayın. Tüm tamalelere bu işlemi uyguladıktan sonra buharlı pişiricinin içerisine tamaleleri dizin. Ancak tek kat olması gerektiğini unutmayın. Buharlı pişiriciye su ilave edin ve 1 saat boyunca pişirin. Pişen tamaleleri servis tabağına dizebilirsiniz. Tamaleyi, acı biber sosu ile birlikte servis edebilirsiniz.



