Tamam mı devam mı?

Karşılıklı duygusal bağlarımız üzerinde etkili olacak gezegen hareketleri evliliğimiz, birlikteliğimiz ya da ailevi yaşantımız üzerine oluşabilecek bazı sorunlara işaret ediyor. Bir ilişkiyi çıkmaza sokacak durumlarla karşılaşma olasılığı yüksek bir hafta bizi bekliyor.

Tekrarlayan problemler sorun haline gelebilir

Duygusal olarak zorlayıcı konularla karşılaşabiliriz. İlişkimizde geçmişte kalmış ya da bizim geçmişte kaldığını sandığımız sorunlar tekrar gün yüzüne çıkabilir ve duygusal krizlere sebep olabilir. Geçmişten gelen sorunları çözmek için ise ihtiyacımız olan problemlere farklı bir bakış açısı ile bakabilmek. Yoksa aynı soruna aynı bakış açısıyla bakmak problemi çözmek yerine daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Eğer sorunlarımıza yeni bir bakış açısıyla bakmayı başarabilirsek ortada sorun kalmadığını görebiliriz.

Kıskançlık aşkınızı yemesin

Özellikle kıskançlık bu hafta ilişkimizdeki en önemli sorun halini alabilir. Karşılıklı güveni kaybetmek, güveni sorgulamak ya da kıskançlık sebebiyle rekabetçi tavırlara girmek ilişkiyi sona götüren durumlara yol açabilir. Buna çok dikkat etmek ve gereksiz güven sorunlarına düşmemek önemli.

Bencil insanlar mutlu olamıyor

Bencilce davranmak ya da ben merkezci tavırlar içinde olmak da yine birliktelikleri ayrılık ya da kopma durumuna götürecek bir tehlike halini alabilir. Ancak karşılıklı birbirimizi anlamaya çaba gösterdiğimiz ve sorunlara ortak bir yol bulabilmek için uğraş verdiğimiz ilişkiler için olumlu gelişmeler yakalamak mümkün. Karşılıklı anlayış içinde olmak yine bir ilişkinin olmazsa olmazıyken, bu hafta karşımızdaki kişilerden ihtiyacımız olan ilgi, şefkat ya da anlayışı bulmakta zorlanabiliriz. Bencil tavırlarla karşılaşmak bizi duygusal olarak kırabilir ve kendimizi yalnız ve korumasız hissetmemize sebep olabilir. Böyle durumlarda kaldığımızda yapmamız gereken iç dünyamıza kapanmak ya da öfkeyle ani kararlar vermek yerine, içimizdeki gücü keşfetmek olmalı. Bir ilişkinin gerektirdiği sorumluluk ve gerçekçi yaklaşımı kendimizde bulmayı öğrenmemiz gerekiyor. Hissettiğimiz baskının artan yükü karşısında düşünmeden kararlar almak, ani çıkışlarda bulunmak eğilimimiz, özellikle hafta sonuna doğru artacak.

Öfke ve kızgınlık hali, ayrılık kararları yaratabilir

Baskıcı olmak, ilişkiyi tek başına kontrol etmeye çalışmak, sadece kendi isteklerine yönelmek, bir birlikteliği ayrılık aşamasına getirecek bir diğer önemli sorun halini alabilir. Unutmamız gereken en önemli şey; yapıcı ile yıkıcı olmak arasında zorlu bir etki içinde olduğumuz. Neyin mücadelesini verdiğimizden emin olmamız gerek.

Haftanın günlerine baktığımızda...

- 31 Ağustos Pazartesi günü karşılıklı olarak birbirimizi anlamakta zorluk çekebiliriz. Tartışmaya girmenin ya da sorunları kavgaya dönüştürmenin işi daha da zorlaştıracağını unutmamalı. Acele verilen kararlardan uzak durun.

- 1 Eylül Salı, duygusal olarak kendimizi baskı altında hissedebiliriz. İçinde bulunduğumuz şartlarda oluşan belirsizlik bizi korkutabilir ve kendimizi koruma isteğiyle öfkeli tavırlar içine girebiliriz, dikkat.

- 2 Eylül Çarşamba da duygusal olarak kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Eşimizle ilişkimiz ya da ailevi durumlarımızın yarattığı sorunlar zorlayabilir. İhtiyacımız olan duygusal desteği ararken karşılığında akıl hocalığı yapan tavırlarla karşılaşabiliriz. Kendimize olan güvenimizi ya da hayallerimizi kaybetmeye gerek yok. Sadece hayaller ve gerçekler arasında tutarlı seçimler yapmak yeterli.

- 3 Eylül Perşembe, önemli sorumluluklar ya da içinde bulunduğumuz ilişkiye dair verilecek kararlar, omuzlarımızda aşırı yük oluşturabilir. Sorunlar karşısında biraz empati kurmak ve fedakârlık yapmak çözüm oluşturabilir.

- 4 Eylül Cuma, yeni başlayan ilişkilere, ilişkilere yönelik yeni hedeflere ya da amaçlara meyil edebiliriz. Diğer yandan karşılıklı rekabete, çekişmeye de açık enerjiler var.

- 5 Eylül Cumartesi, hafta boyunca hissettiğimiz baskının getirdiği stresi dışa vurabileceğimiz bir gün. Kendimizi, ani çıkışlar ya da ani kararlar içinde bulabiliriz. İyi düşünülmüş kararlarla, kendimizi ortaya koymak için fırsat olarak değerlendirmek mümkün.

- 6 Eylül Pazar cesaretimiz ve dışa dönük yapımız bizi beklenmedik şekilde davranmaya itebilir. İyi yönüyle bir ilişkiyi başlatabilme cesaretini kendimizde bulabilir ya da ilişki içinde aşırı talepkâr tavır sergiler ve ilişkimizi riske atabiliriz. Bugün ilişkilerde dengeyi iyi ayarlamak önemli. Bu yönden dikkatli olmakta fayda var.