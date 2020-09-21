‘Tamamlayıcı Sağlık’ da büyüyecek

Bu büyüme sigorta şirketlerinin de radarını ‘Tamamlayıcı Sağlığa’ çevirmelerine neden oldu. Bu şirketler arasında Doğa Sigorta da var. Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, sağlık sigortalarının önemini vurgulayarak, “Özellikle cebe kolaylık, sağlığa güvence sağlayan, Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları (TSS); sektörde olduğu gibi şirketimizde de gelişerek büyüyen branşlardan biri oldu. 2020 yılında da büyüme trendi artarak devam ediyor. Bizde Doğa Sigorta olarak bu alanda büyüme planları yapıyoruz” dedi

Kırmızı, Pandemi döneminde teminat kapsamı dışında olmasına rağmen; sürecin ilk günlerinde sorumluluk bilinci ile COVID-19 tedavilerini teminat altına alan ilk şirketler arasında yer aldıklarını belirterek, “Bu süreçte de hastalanan tüm sigortalılarımızın tedavileri eksiksiz karşılandı. Salgın hastalıklar sigortacılık tekniği açısından katastrofik riskler kapsamında olduğundan teminat kapsamı dışında. Ancak tüm dünya ile birlikte ülkemiz de böyle bir durumla karşılaştığında sektörümüz teminat altında olmamasına rağmen salgın hastalık giderlerini ödeyerek iyi bir sınav verdi” diye konuştu.

Ülkemizdeki sağlık sisteminin gelecekte de sürdürülebilir olması için finansmanında sigorta şirketlerinin giderek artan oranda yer almasının kaçınılmaz olduğunu da ifade eden Kırmızı, “Şirketimiz de gelecek dönemde tamamlayıcı sağlıkta büyümeyi hedefliyor” dedi.



