'Çocuklar Duymasın' dizisi ile Türk televizyonlarına damga vuran Tamer Karadağlı-Pınar Altuğ ikilisi, bu kez sosyal medya mesajı ile gündemde...

Tamer Karadağlı, yakın arkadaşı Pınar Altuğ’un sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına gülümseten bir yorumda bulundu.

Instagram hesabından kuaförü ile çekilmiş bir selfiesini yayınlayan Altuğ'un bu gönderisinin altına Karadağlı, partnerinin kuaförünün de Tamer adını taşımasından hareketle, "Ne? Hayatında başka bir Tamer mi var?" notunu düştü.

İŞTE O YORUM: