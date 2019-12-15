Tamer Karadağlı: Yakışıklı olan kendini oyuncu olarak görüyor

Tamer Karadağlı, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenleri anlatan oyuncu, genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu: “Önemli olan hayal kurmak ve gerçekleştirmek. Yakışıklısın, güzelsin diye oyuncu olunmamalı, baktığımızda bir filmde, bir dizide oynayan kendini oyuncu, bir filmde seslendirme yapan kendini seslendirme sanatçısı olarak görüyor. Bu da beyin ameliyatı izleyip ‘Ben yaparım’ demeye benziyor.”

"Bu rol bana yapıştı’ demeyi şımarıklık olarak görüyorum"

Uzun yıllar “Çocuklar Duymasın”daki Haluk karakteriyle ekranda izleyici ile buluşan Karadağlı, “Karakter inandırıcı gelmezse diziyi sevdiremezsin, sinemada farklıdır, televizyonda süreklilik önemlidir. ‘Bu rol bana yapıştı’ demeyi şımarıklık olarak görüyorum” dedi ve ekledi: “Diziler tamamen reytinge bağlı, sanatsal hiçbir şey beklememeliyiz ama sinema başkadır, dizide sürekli sıradaki gelsin der.”



