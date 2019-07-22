Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı, 1985’te, Bodrum tatilinde çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

52 yaşındaki Karadağlı'nın yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğraf, birçok sosyal medya hesabından paylaşıldı.

'GENÇ KALMAYI NASIL BAŞARIYOR?'

Tamer Karadağlı'nın hayranları, 'Gençken yakışıklı, şimdi karizma', 'Hala çok genç', 'Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?' yorumlarını yaptı.

KIZDIRAN YORUM

Geçtiğimiz günlerde motosikletiyle fotoğraf paylaşan Tamer Karadağlı'ya bir takipçi, 'Ölümün motor sevdasından olacak' yazmıştı.

Karadağlı bu yoruma, "Ne biçim bir yorum bu? Ölüm falan..." cevabını vermişti.