Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez bir süredir ilişki yaşadığı Ece Çeşmioğlu’na Belçika’nın tarihi şehri Brugge’da evlenme teklif etti. Bir köprünün üzerinde yürürken yapılan teklife Çeşmioğlu’nun yanıtı, “Evet” oldu. Sevgililer, önümüzdeki yaz nikâh masasına oturmayı planlıyor.

Bağdat Caddesi'nde lüks daire

Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlıkları yapan 'Mucize Doktor' dizisinin yıldızı Taner Ölmez, düğün öncesi Bağdat Caddesi'nden 3 milyon TL'ye lüks bir daire satın aldı. Kız arkadaşıyla evlendikten sonra yaşamını buradaki lüks dairesinde sürdürecek olan oyuncu, evin dekorasyonunu da Ece Ceşmioğlu'nun zevkine göre döşeyecek.

Haftada 30 bin TL

Taner Ölmez'in, düğün öncesi kazancını gayrimenkule yatırdığı konuşuluyor. Ölmez, diziden haftalık 30 bin TL kazanıyor. Taner Ölmez, 'Mucize Doktor' dizisinde sergilediği başarılı performans ile son dönemde adından en çok söz ettiren oyuncular arasında yer alıyor.



