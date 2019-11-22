Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Ali Vefa karakteri ile çok konuşulan isimlerin başında gelen Taner Ölmez'in kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu da sık sık gündeme geliyor.

'Yılın en başarılı genç kadın oyuncusu'

Oyuncu geçen günlerde oynadığı tiyatro oyunuyla ödül aldı. Dogville oyunundaki performansıyla İsmet Küntay Tiyatro ödüllerinde "yılın en başarılı genç kadın oyuncusu" seçilen Ece Çeşmioğlu dün yapılan törenle ödülünü aldı.

Ece Çeşmioğlu'na Taner Ölmez'in hayranları tarafından da tebrik yorumu yağdı.

Ece Çeşmioğlu, 2006 yılında İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamıştı.

Ece Çeşmioğlu ardından, "Firar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yazın Öyküsü", "Kalbim Yangın Yeri" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında "Yüz Yüze" dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, "Yuvamdaki Düşman" dizisinde Ceren karakterine hayat verdikten sonra son olarak "Söz" dizinde oynadı.





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