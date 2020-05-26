Taner Tolga Tarlacı daha önce Survivor yarışmasına katımıştı. 2011 yılında katıldığı yarışmada sıradışı tavırları ve hareketleriyle damga vurmuştu ve o dönemin çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Bu yıl da Survivor'da çok konuşulan bir isim var. O da Yasin Obuz. Taner Tolga Tarlacı da bunu fark etmiş olacak ki Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:





"Yasin Obuz'u severim ama çok taklit ediyor beni, bence doğal davranmıyor. 'Zombala bombala' benim dansım, gitmiş sanki kendi keşfetmiş gibi Hadise'ye söylüyor. Sonra 'Bum' da benim kelimem, hareketler de çalıntı böyle devam ederse yarışmadan sonra kendisini kafes dövüşüne almak zorunda kalacağım."





Twitter kullanıcılarının bir kısmı Taner'e hak verse de birçoğu da Yasin'i kıskandığını ima etti.

Öte yandan, ikilinin arkadaş olduğu ve daha önce de birlikte canlı yayın yaptıkları ve yayında bolca da küfür ettikleri sosyal medyada konuşulanlar arasında.







