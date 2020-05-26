Taner Tolga Tarlacı'dan Survivor Yasin'e: Onu kafes dövüşüne almak zorunda kalacağım
Survivor 2011'e katılan Taner Tolga Tarlacı Twitter hesabından, şu anda Survivor'da yarışan Yasin Obuz'a laf attı. Eski yarışmacı yeni yarışmacının kendisini taklit ettiğini iddia etti.
26 Mayıs 2020, Salı 11:39 Son Güncelleme:
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Taner Tolga Tarlacı daha önce Survivor yarışmasına katımıştı. 2011 yılında katıldığı yarışmada sıradışı tavırları ve hareketleriyle damga vurmuştu ve o dönemin çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Bu yıl da Survivor'da çok konuşulan bir isim var. O da Yasin Obuz. Taner Tolga Tarlacı da bunu fark etmiş olacak ki Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:
"Yasin Obuz'u severim ama çok taklit ediyor beni, bence doğal davranmıyor. 'Zombala bombala' benim dansım, gitmiş sanki kendi keşfetmiş gibi Hadise'ye söylüyor. Sonra 'Bum' da benim kelimem, hareketler de çalıntı böyle devam ederse yarışmadan sonra kendisini kafes dövüşüne almak zorunda kalacağım."
https://twitter.com/survivortaner3t/status/1264935363715497990?s=21
Twitter kullanıcılarının bir kısmı Taner'e hak verse de birçoğu da Yasin'i kıskandığını ima etti.
Öte yandan, ikilinin arkadaş olduğu ve daha önce de birlikte canlı yayın yaptıkları ve yayında bolca da küfür ettikleri sosyal medyada konuşulanlar arasında.