Siyaset Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı

Siyaset

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

11 Aralık 2020, Cuma 13:29 Son Güncelleme:
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Özer Uçuran Çiller'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Hastane başhekimi Dr. Cengiz Bavbek'in ifadelerinin yer aldığı açıklama “20 Kasım'da iki omurga kırığı nedeniyle hastanemize başvuran Özer Uçuran Çiller'in omurga kırıklarına Omurga Sağlığı Merkezi ekibimiz tarafından ameliyat ile çimentolama işlemi yapıldı. Ameliyat sonrası gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen hastamız, enfeksiyonu kontrol altına alındıktan sonra hasta katına çıkartıldı.

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Göğüs solunum terapisinin yanı sıra ortopedik rehabilitasyon süreci devam eden hastamızın genel durumu iyidir. Kısa bir süre daha devamı beklenen rehabilitasyon sonrasında taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

DHA


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