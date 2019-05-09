Miss Turkey 2018'de ikinci olan Tara De Vries, geçen aylarda Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenecek Miss Universe'de Türkiye'yi temsil etmiş, dereceye girememişti.

Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries'e, Miss Universe yarışmasında tanıştığı ve arkadaş olduğu İngiltere güzeli Dee Ann Kentish Rogers'ı Türkiye'de misafir etti.

Yakın arkadaşı olan İngiliz güzeli İstanbul'u dolaştıran Tara De Vries, "Anneler günü için özel bir çekimden çıkıp alışverişe geldik" dedi.