Tarihe yolculuk: Sille

Sille, zengin gelenek ve görenekleriyle, farklı dallarda el sanatları ürünleriyle Anadolu’da zengin bir kültürel birikime ev sahipliği yapan bölgelerden biri. Selçuklu, Karamanoğlu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserler bulunan Sille’de yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan antik taş eserler, bölgenin tarihinin M.Ö 8’inci yy’a kadar uzandığını ortaya çıkarıyor.

Tarihi camiler açıldı

Selçuklu Belediyesi Sille’nin doğal dokusuna zarar vermeden yaptığı çalışmalar sonucunda adeta tarihi gün yüzüne çıkardı. Sille’de bulunan 7 caminin (Ak Cami, Çay Cami, Subaşı Cami, Orta Cami, Mormi Cami, Karataş Cami ve Mezaryaka Camisi) retorasyonunu tamamlayarak ibadete açıldı. Aynı zamanda Sille’de bulunan hamamlar, Sille Deresi Köprüsü, su yolları ve su kemerleri de restore edildi.

Ödüllü restorasyon

Restore edilerek müzeye çevrilen Bizans dönemi eserlerindem Aya Elenia Kilisesi, ‘Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme’ yarışmasında ödüle layık görüldü.

Zaman müzesi

Sille turizminin geliştirilmesi kapsamında Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Sille Şapeli’nde kurulan Türkiye’nin ilk Zaman Müzesi’nde, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait ‘zaman’ ile ilgili birçok nadide eser sergileniyor. Müzenin ilgi çeken eserleri arasında; Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait özel tasarım saatler, ruznameler, cep ve masa takvimleri ve resmi dairelerde kullanılan el yazma- baskı takvimler sayılıyor.

Konya’da sahil keyfi

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Sille Baraj Park, günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp nefes almak isteyen binlerce insanı göl manzarasıyla buluşturuyor. Parkta izci kampı merkezi, tekne gezinti alanı, uçurtma tepesi, kafeteryalar, restoranlar, ahşap gezinti yolları, çim amfi, çocuk oyun alanları, spor alanları gibi birçok etkinlik alanı bulunuyor.

Sille Subaşı hamamı kimliğine kavuştu

Sille’de geçmişten günümüze kadar ulaşabilmiş iki hamamdan biri olan Subaşı Hamamı, Selçuklu Belediyesi’nin yaptığı restorasyon çalışmaları sonucundan tarihi kimliğine yeniden kavuştu. 1800’lerin sonlarında yapıldığı bilinen hamamda hem erkekler hem kadınlar kısmı bulunuyor.



