Tarihi aşıkların gizemi çözüldü

İtalya Modena’da 10 yıl önce el ele tutuşmuş 1600 yıllık iki iskelet bulunmuştu. Aşk sembolü olmuşlardı ancak cinsiyetleri belirlenememişti. İskeletlerin diş minesinden alınan proteinler ile cinsiyetlerin belirlendiği yeni bir teknolojik yöntem geliştirildi. Bu sayede iskeletlerin iki erkeğe ait olduğu ortaya çıktı.