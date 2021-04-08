Dünya Tarihi felaket yaşıyorlar! Son 24 saatte 3 bin 829 kişi virüsten hayatını kaybetti

Tarihi felaket yaşıyorlar! Son 24 saatte 3 bin 829 kişi virüsten hayatını kaybetti

Dünya

Tarihi felaket yaşıyorlar! Son 24 saatte 3 bin 829 kişi virüsten hayatını kaybetti

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 829 kişinin koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 340 bin 776'ya, 92 bin 625 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 193 bin 205'e yükseldi.

08 Nisan 2021, Perşembe 01:06 Son Güncelleme:
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Ülkede iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 664 bin 158'e çıktı. Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

AA

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