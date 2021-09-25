Tarihi fotoğraf tarihi ikramiye

Sisal Şans tarafından 13 Eylül Pazartesi akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon 285 bin 315 TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı. 9, 12, 20, 25, 41, 89 sayılarına isabet eden Çılgın Sayısal Loto kuponu ile bu büyük ikramiyeyi kazanan ve adını vermek istemeyen talihliye çekini; Halkbank Levent Şube Müdürü ve Sisal Şans Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göker Gürkaya teslim etti. Talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göker Gürkaya şunları söyledi: “Sisal Şans ailesi olarak kurulduğu günden beri Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212.285.315 TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik.”

YENİ REKORLAR HEDEFLİYORUZ

Bu ikramiyenin “Gelmiş geçmiş en çılgın ikramiye” olduğunu vurgulayan Gürkaya, “Büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederken, talihlimizin hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak ve herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde başka bir rekor daha kırılarak daha büyük ikramiye miktarlarına ulaşılmasını istiyoruz. Önümüzdeki dönem çekilişimizde büyük ikramiyemiz 63 Milyon TL ile devam ediyor. Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin” dedi.

212.285.315 TL İLE NE ALINIR?

440 bin adet gram altın

24 milyon dolar

21 milyon euro

18 milyon sterlin

560 adet bitcoin

9 LİRAYLA GELEN SERVET

Talihli oyunsever, Denizli’nin Pamukkale ilçesinden 13 Eylül çekilişindeki rekor ikramiyeyi işte bu kuponla kazandı. Şanslı kişi, sayıları kendisi seçerek oynadığı bu üç kolonluk biletinin üçüncü satırındaki sayılarıyla 6’yı tek başına bilerek 212 milyon 285 bin liralık ikramiye kazandı. Ayrıca 9 liralık kuponun bir kolonu 3 tutarak 94,30 TL, bir kolonu da 2 tutarak 10,0 TL kazandı. Kupon böylece toplamda 212 milyon 285 bin 315,80 TL kazanmış oldu.

NOTER HUZURUNDA GÜVENLİ ÇEKİLİŞLER

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa veriyor.Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişlerimiz, www. millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.