Türkiye Tarihi Vaniköy Camii'deki yangında sabotaj mı var?

Tarihi Vaniköy Camii'deki yangında sabotaj mı var?

Türkiye

Tarihi Vaniköy Camii'deki yangında sabotaj mı var?

Dün öğle saatlerinde tarihi Vaniköy Camii'nin yanması olayıyla ilgili sabotaj ihtimali var mı? Bugün savcılık, bilirkişi ve itfaiye ekipleri incelemelerde bulundu.

16 Kasım 2020, Pazartesi 13:07 Son Güncelleme:
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Dün öğle saatlerinde yanan tarihi Vaniköy Camii'ndenki son durum havadan fotoğraflandı. Yanan 355 yıllık camideki incelemeler devam ediyor.

Üsküdar Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi karadan müdahale ederken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de denizden müdahale etmiş, yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürülmüştü.

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Tarihi Vaniköy Camii'nde dün çıkan yangının ardından bugün savcılık, bilirkişi ve itfaiye ekipleri incelemelerde bulundu.

Ekiplerin camide incelemeleri devam ediyor.

Üsküdar Müftülüğü'nde görevli olduğunu söyleyen Halil Kahraman da, "İncelemeler tamamlanınca sonuç belli olacak. Belli ki tarihi eser artık yok oldu. İnşallah yenilenecek. Şu anda sabotaj ihtimali yok. Savcılık raporunu bekleyeceğiz. Deliller değerlendirilecek, savcının raporuna göre, bilirkişi raporuna göre bir sonuca varılacak" dedi.


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