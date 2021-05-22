Şans Postası Tarihin en büyük ikramiyesi için geri sayım devam ediyor! 157 milyon lira

Tarihin en büyük ikramiyesi için geri sayım devam ediyor! 157 milyon lira

Şans Postası

Tarihin en büyük ikramiyesi için geri sayım devam ediyor! 157 milyon lira

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da canlı yayınla YouTube/millipiyangotv Youtube kanalında ve millipiyangoonline.com'da olacak

22 Mayıs 2021, Cumartesi 14:55 Son Güncelleme:
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Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam 6 numarayı bir kişi bilirse büyük ikramiye 157 milyon TL’yi kazanacak. Türkiye’de şans oyunları tarihinin en büyük ikramiyesi olan bu ikramiye, yine canlı çekilişle sahibini bulacak.

124 çekiliştir devreden oyunda 3 Ağustos’tan beri 6 numarayı doğru bilen çıkmadı. Kolon bedeli 3 lira.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ VAR

Çılgın Sayısal Loto’da aynı sayılarla şansınızı 12 çekilişe kadar deneyebilirsiniz.

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