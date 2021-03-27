Tarihin en büyük ikramiyesi için geri sayım devam ediyor

Türkiye’de şans oyunları tarihinin en büyük ikramiyesi olan bu ikramiye, yine canlı çekilişle sahibini bulacak. 101 çekiliştir devreden oyunda 3 Ağustos’tan beri 6 numarayı doğru bilen çıkmadı. Kolon bedeli 3 lira.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ VAR

Çılgın Sayısal Loto’da aynı sayılarla şansınızı 12 çekilişe kadar deneyebilirsiniz. 90 numara içinden 6 kutucuk işaretleyin. 2 bilenler de ikramiye kazanıyor.



