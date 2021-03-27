Ekonomi Tarihin en büyük ikramiyesi için geri sayım devam ediyor

Tarihin en büyük ikramiyesi için geri sayım devam ediyor

Ekonomi

Tarihin en büyük ikramiyesi için geri sayım devam ediyor

Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam 6 numarayı bir kişi bilirse büyük ikramiye 131 milyon TL’yi kazanacak. Çekiliş, Alp Kırşan'ın sunumuyla canlı yayınla saat 20.45'te TV8'de yayınlanacak

27 Mart 2021, Cumartesi 15:01 Son Güncelleme:
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Türkiye’de şans oyunları tarihinin en büyük ikramiyesi olan bu ikramiye, yine canlı çekilişle sahibini bulacak. 101 çekiliştir devreden oyunda 3 Ağustos’tan beri 6 numarayı doğru bilen çıkmadı. Kolon bedeli 3 lira.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ VAR

Çılgın Sayısal Loto’da aynı sayılarla şansınızı 12 çekilişe kadar deneyebilirsiniz. 90 numara içinden 6 kutucuk işaretleyin. 2 bilenler de ikramiye kazanıyor.


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