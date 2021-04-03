Tarihin en büyük ikramiyesi için geri sayım devam ediyor
Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam 6 numarayı bir kişi bilirse büyük ikramiye 135 milyon TL’yi kazanacak. Çekiliş, Alp Kırşan'ın sunumuyla canlı yayınla saat 20.45'te TV8'de yayınlanacak
03 Nisan 2021, Cumartesi 15:02 Son Güncelleme:
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Türkiye’de şans oyunları tarihinin en büyük ikramiyesi olan bu ikramiye, yine canlı çekilişle sahibini bulacak. 104 çekiliştir devreden oyunda 3 Ağustos’tan beri 6 numarayı doğru bilen çıkmadı. Kolon bedeli 3 lira.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ VAR
Çılgın Sayısal Loto’da aynı sayılarla şansınızı 12 çekilişe kadar deneyebilirsiniz.