Tarihin en eski incisi Abu Dabi’de sergilenmeye başlandı

Abu Dabi yakınlarındaki Marawah Adası’nda devam etmekte olan arkeolojik kazılarda, 2017 yılında bulunan inci, yapılan karbon testleriyle milattan önce 5800 ile 5600 yıllarından kalma olduğu belirlendi.

Yaklaşık 8 bin yıllık

BAE Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Abu Dabi şehrinde Louvre Müzesi’nde sergilenmeye başlanan tarihin eski doğal incisi, yaklaşık 8 bin yıllık ve Neolitik döneme ait.

DHA