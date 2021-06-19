Tarihin en trajik olayının hikayesini Hadise klibine taşıdı

Magazin dünyası Hadise- Kaan aşkının bitme nedenlerini konuşurken, güzel şarkıcı yeni şarkısının klibini sevenlerinin beğenisine sundu.

Şarkı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken, klip de takipçilerin dikkatini çekti.

Çoğu sosyal medya kullanıcısı şarkının sözlerinin manidar olduğunu, ayrılıktan sonra aşk acısı çektiğini dile getirirken, birçok kişi klibin esinlendiği geçmişte yaşanmış trajik olayın hikayesini paylaştı.

Hadise de klibinin 1947 yılında henüz 23 yaşında olan Evelyn McHale isimli genç kızın Empire State binasının 83. katından atlayarak intiharından esinlendiği bilgisini paylaştı.

Evelyn McHale kimdir?

Evelyn McHale 20 Eylül 1923'te ABD'nin California eyaletinde doğdu.

7 yaşındayken babasının işi için Washington'a yerleştiler. Aile ortamı huzursuz olan Evelyn, anne babasının kavgalarına şahit oldu. Küçük yaşına rağmen bu kavgalarda ara bulucu olmaya çalışarak annesini teselli ediyordu. Ama bu huzursuzluklar giderek arttı. Babasına artık katlanmakta güçlük çeken annesi Helen, bir gece gizlice evi terk etti ve bir daha geri dönmedi. Evelyn de annesini bir daha asla göremedi. Babası Vincent, Evelyn ve diğer 7 çocuğuna hem babalık hem annelik yapmak zorunda kalmıştı. Zor da olsa elinden gelenin en iyisini yaparak çocuklarını büyütmeye devam etti.

Evelyn'in liseye başlayacağı dönem aile bu sefer de New York'a taşındılar. Babası banka müfettişliği yapmaya başladı. Evelyn liseden mezun olunca 'Kadın Ordusu Birlikleri'ne katıldı. Bir süre orduda görev alsa da daha sonra istifa etti ve bir finans şirketinde muhasebeci oldu. Evli olan erkek kardeşinin yanına taşındı. O günlerde, Barry isimli eski bir 'Hava Kuvvetleri' personeliyle tanıştı ve kısa sürede nişanlandılar.

Evelyn, nişanlısının kendisine hediye ettiği inci kolyeyi takarak Manhattan'da Governor Clinton Hotel'e gelip bir oda kiraladı. Genç kız burada bir intihar notu yazdı ve makyaj malzemelerini ve bazı aile fotoğraflarını çantasına koyup 10:30'da otelden çıktı. Dönemin en yüksek binası Empire State'in, ziyaretçiler için olan 86. katındaki gözlem evine çıktı.

Evelyn, paltosunu ve cüzdanını gözlem evinin korkuluklarına nizami bir şekilde katlayıp koydu. Nişanlısının hediyesi olan inci kolyeyi boynundan çıkardı. Kolyeden güç almak istercesine elinde sıkı sıkı tuttu. Saat 10:40'ı gösterirken korkuluklara çıkıp kendisini 86. kattan yani 250 metre yükseklikten aşağıya usulca bıraktı. Bunu yaptığı sırada en yakın görevli 10 metre uzağındaydı ve şoktan kıpırdayamadı bile.

Birleşmiş Milletler Meclisi'ne ait park halindeki Cadillac'ın üstüne büyük bir gürültüyle düştü ve 1 Mayıs 1947'de oracıkta can verdi.

Üzerine düştüğü arabanın tavanı çökerken Evelyn, huzurlu bir şekilde uyuyormuşcasına tüm güzelliğiyle ve elinde sımsıkı tuttuğu inci kolyesiyle yatıyordu. Dört dakika sonra oradan geçmekte olan fotoğrafçılık öğrencisi Robert C. Wiles, Evelyn'in güzellik abidesi gibi uzanan cesedini bu fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

Bir otel odasında kaleme almış olduğu notta, öldükten sonra hiç kimsenin özellikle de ailesinden herhangi birinin cesedini görmesini istemediğini yazmıştı. Ondan geriye şans eseri çekilmiş olan ve 'Tüm Zamanların En Güzel İntiharı' olarak adlandırılan bu fotoğraf kaldı. Genç kadının son isteği ise cansız bedeninden bir parçayı ailesinin görmemesiydi, ancak o da olmadı ve bu fotoğraf binlerce insanın hafızasına kazındı.