Tarım Bakanlığı kura çekimi sonuçları ve isim listesine ilişkin meraklı bekleyiş devam ediyor. Farklı alanlarda istihdam edilmek üzere 118 personelin alınacağı ilana binlerce kişi başvuruda bulunmuştu. Şimdi gözler, noter huzurunda gerçekleştirilen kurs sonuçlarına çevrildi. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021 kura sonuç sorgulama sayfası ve 118 işçi alımına ilişkin detaylar…

TARIM BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tarın Bakanlığı’na alınacak 118 personel için kura çekimleri 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da noter huzurunda gerçekleşti. Ancak kura sonuçları ve isim listesi henüz belli olmadı. Diğer yandan kura sonuçlarının belli olmasının ardından isim listesi tarimorman.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2021 KURA SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

HANGİ KADROLARDA ALIM OLACAK?

Tarım Bakanlığı tarafından verilen ilana göre,

Tarım hizmetleri,

İklimlendirme,

Sıhhi tesisat,

Temizlik,

İnşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere personel alımı yapılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTARI NELER?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5)İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6)Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

9) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

10) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

11) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

12) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). Şartları aranır.