Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Aksaray'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 13 kişi yaralandı.
Nail Kara (43) idaresindeki 63 E 5124 plakalı minibüs, Aksaray-Konya kara yolunun 22. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Kara ile minibüsteki 12 kişi yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan ailenin, Şanlıurfa'dan Aksaray'a mevsimlik tarım işlerinde çalışmak üzere geldiği öğrenildi.
AA