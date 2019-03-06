Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçileri Beştepe’de ağırladı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal ve hayvancılık destekleri ile ilgili müjde verdi. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında mart ayı içinde 3 milyar 716 milyon TL’lik destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Bu haberin ardından çiftçiler, internette sıklıkla “Tarımsal destek ödemeleri ne zaman verilecek?”, “Çiftçilere hangi destekler verilecek?” “Buzağı, mazot ve gübre destekleri ne zaman verilecek?” sorularını sıklıkla aratıyor. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çiftçileri Beştepe’de ağırladı. Çiftçilerle yaptığı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifleri’nin tanzim satış uygulamasının ana tedarikçisi olduğunu belirterek çiftçilere 2019 yılı destekleme ödemelerini hızla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

“Yılın ilk iki ayında 5 milyar liralık destekleme ödemesini yaptık. Mart ayında yapılacak desteklerin de müjdesini paylaşmak istiyorum. Mart ayı içinde alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitki desteklerinde 98 milyon lira, sulama desteğinde de 148 milyon lira olmak üzere 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız. Böylece yılın ilk 3 ayında üreticilerimize 8 milyar 770 milyon liralık desteği sağlamış olacağız. Tarım ve hayvancılığın ülkemiz bakımından taşıdığı önemi çok iyi bilen bir yönetimiz. Çiftçilerimize bugüne kadar yaptığımız 126,8 milyar liralık destek ödemesi, bunun en somut ifadesidir. Türkiye 2002 yılında tarımsal milli gelir bakımından 37 milyar lirayı bulmayan bir büyüklüğe sahipti. Tarımsal destek 1,8 milyar lirayı ancak buluyordu. Bugün artık ülkemiz tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.”

“OVALARI SİT ALANI İLAN ETTİK”

Tarımdaki konumumuzu daha da güçlendirmek için pek çok çalışma yapıyoruz. Biri de arazi toplulaştırmasıdır. Geçtiğimiz 10 yılda 6,1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamladık.

Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz.

“GENÇ ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEDİK”

48 bine yakın genç çiftçimizi 1.5 milyar liraya yakın destekledik. Tarım arazilerinin mirasla bölünmesinin önüne geçiyoruz. 3 yılda 48 bine yakın genç çiftçimizi 1 buçuk milyar liralık kaynakla destekledik. 1 milyon hektarlık arazinin bölünmesini engelledik. Genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği veriyoruz.