Tarkan 9 milyon lira kazanacak

Geçtiğimiz yıl kızı Liya ile daha fazla vakit geçirmek için Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne çıkmayan Tarkan, bu yıl dokuz konserlik anlaşma imzaladı. Eylül ayında Açıkhava'da sahne alacak megastar’ın anlaşmasıyla ilgili detaylara ulaştım.

Sahne kostümleri için 100 bin TL'lik bütçe ayıran sanatçıya kostüm seçimlerinde ise eşi Pınar Tevetoğlu yardımcı olacak.

Orkestrası için de kesenin ağzını açan Tarkan, dokuz gün için ekibine 630 bin TL ödeyecek. Şarkıları ve dansıyla bu yıl da Harbiye'yi coşturacak megastar’ın konserlerden toplam elde edeceği kazanç ise 9 milyon TL.

BARIŞTILAR

Geçen yıl evliliklerini noktalayan futbolcu Burak Yılmaz ile İstem Atilla barıştı. Çift, barıştıktan sonra Marmaris tatiline çıktı. D-Maris'te konaklayan ikili aşk tazeledi.

Boşanırken Atilla'ya 1.3 milyon tazminat ödeyen Yılmaz, çocuklar için de her ay 11 bin TL nafaka ödüyor. İkilinin yeniden evlenip evlenmeyeceği ise merak konusu.

SEVGİLİYE YAKINLAŞTI

Uzun süredir işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşayan Tuba Büyüküstün, evini sevgilisinin yakınına taşıdı.

Daha önce Anadolu Yakası’nda, Suadiye'de oturan oyuncu, Evirgen'in oturduğu Emirgan'da kendisine bir ev buldu. Büyüküstün, 10 bin liraya kiraladığı yeni evinde kızları Maya ve Toprak'la birlikte yaşayacak.



