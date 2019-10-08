Tarkan bir ayda 15 milyon TL kazandı

Pop yıldızı İsveç, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Almanya’nın 3 kentini kapsayan 8 konser karşılığı 8 milyon lira aldı. Tarkan’ın son bir ayda kazancı 15 milyon lirayı buldu.

Tarkan Harbiye Açıkhava maratonu biterken şu sözlerle teşekkür etmişti:

“Bugün Harbiye’deki son gün. İçim buruk, hüzünlü. İnşallah seneye tekrar buluşuruz. Her şey için çok teşekkürler. Deprem oldu geldiniz, yağmur yağdı geldiniz. Hiç unutmayacağım bu sevgiyi, ilgiyi.”

Tarkan’ın açıkhava bilançosu

Sanatçıyı 7 günde yaklaşık 50 bin kişi izledi. Toplam 20 saat performans sergileyen Megastar, 162 şarkı seslendirdi. Tarkan’ı dinlemeye gelenler arasında Emel Sayın, Burcu Esmersoy, Ebru Yaşar-Necat Gülseven gibi çok sayıda ünlü isim de vardı.

Tarkan'ın konserlerinde neler oldu?

Harbiye konserlerinde izleyenler arasında eşi Pınar Tevetoğlu da vardı. Ünlü sanatçı, konser sırasında kendisini en ön sıradan izleyen eşine ilan-ı aşk etti...

“Benim canım, can Pınar’ım. O kadar iyi geldin ki bu kalbe... Bu kalpten sakın hiç gitme. Seni çok seviyorum canım karıcığım. Onu bir tanısanız. Çok iyi bir insan.”

Geçen yıl baba olan sanatçı, bir ara sevenlerine şöyle seslendi:

“Gözlerinizde görüyorum, ‘Babalık nasıl gidiyor?’ diye sorar gibisiniz. Dünyanın en muhteşem duygusu, ötesi yok. Hele annesi de o kadar dünya şekeri ki! Canım o benim. Tabii maşallah demek lazım sonrasında. Çünkü nazara iyice inanır oldum!” Sanatçının toplam 22 şarkı seslendirdiği konseri izleyenler arasında çok sayıda ünlü isim vardı.

'Kilo verdi, gayet fit'

Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu, Nişantaşı Grey’de arkadaşlarıyla buluştu. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tevetoğlu, Tarkan’ın son dönemde kilo aldığı yönündeki haberler hatırlatılınca “Tam tersine kilo verdi ve gayet fit” dedi.





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