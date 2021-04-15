Magazin Tarkan, konser vermeyi özledi

Tarkan, konser vermeyi özledi

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Tarkan, konser vermeyi özledi

Megastar lakabıyla anılan Tarkan, koronavirüs nedeniyle yasaklanan konserleri özledi. Tarkan, bir paylaşım yaparak takipçilerine duygularını aktardı.

15 Nisan 2021, Perşembe 15:32 Son Güncelleme:
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Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına geçilerek, toplu yapılan organizasyonlara bir süre ara verildi. Durum böyle olunca Tarkan, bir paylaşım yaparak sevenleriyle hislerini paylaştı. Konser vermeyi özleyen Tarkan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, “Konser öncesi kulis telaşları ve heyecanları ne güzeldi. Konserleri, sizleri, birlikteliğimizle oluşan o müthiş enerjiyi çok özledim.

Biliyorum çok bunaldık, sıkıldık ama vakaların tavan yaptığı şu günlerde özellikle dikkatli olalım lütfen. Bütün önlemlerimizi alalım ve bu pandemiyi el birliği ile yenelim inşallah. Sabırla, umutla; inadına. Bu zor zamanlar da geçecek, kavuşacağız yeniden."

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