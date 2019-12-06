Pop yıldızına bu seyahatte eşi Pınar Tevetoğlu ile 1.5 yaşındaki kızı Liya da eşlik edecek. Çünkü Tarkan ‘14 Şubat Sevgililer Günü’nde ailesinden ayrı kalmak istemiyor. Tarkan’a otelin kral dairesi hazırlanacak.

6 ayda servet yaptı

Tarkan, 10 kenti kapsayan Avrupa turnesinden 5.5 milyon TL kazandı.

Yılbaşı gecesi KKTC’deki konserinden 2 milyon TL alacak. Pop yıldızını dinlemenin bedeli; 2 bin 500 TL’den başlıyor, 26 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Tarkan, geçen yaz Harbiye’de verdiği 7 konserden 9 milyon TL kazanmıştı.





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