Tarkan'a kral dairesi
Tarkan, Avrupa konseri kapsamında 15 Şubat akşamı Monaco’daki Monte Carlo Bay Hotel’de sahneye çıkacak. 850 kişilik ‘Yıldızlar Salonu’nda 3 saat konser verecek. Müge Dağıstanlı/ POSTA
Pop yıldızına bu seyahatte eşi Pınar Tevetoğlu ile 1.5 yaşındaki kızı Liya da eşlik edecek. Çünkü Tarkan ‘14 Şubat Sevgililer Günü’nde ailesinden ayrı kalmak istemiyor. Tarkan’a otelin kral dairesi hazırlanacak.
6 ayda servet yaptı
- Tarkan, 10 kenti kapsayan Avrupa turnesinden 5.5 milyon TL kazandı.
- Yılbaşı gecesi KKTC’deki konserinden 2 milyon TL alacak. Pop yıldızını dinlemenin bedeli; 2 bin 500 TL’den başlıyor, 26 bin TL’ye kadar çıkıyor.
- Tarkan, geçen yaz Harbiye’de verdiği 7 konserden 9 milyon TL kazanmıştı.
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