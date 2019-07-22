Tarkan, doğaya ve hayvana verilen zararın büyük olduğunu söyledi.

Instagram'dan belgesel paylaşan Tarkan şu sözleri dile getirdi:

''İnsan olarak doğaya, hayvana, ağaca, havaya, suya özetle dünyaya verdiğimiz zarar o kadar büyük ki böyle devam edersek belki de 30-40 yıl sonra çoğu hayvan türünün nesli tükenmiş, ormanlar yok edilmiş, denizlerde, okyanuslarda balık ve canlı türleri tükenmiş olacak.

Ekolojik dengeyi iyice bozmuş olacağız ve bunun sonuçları da pek parlak olmayacak. Doğaya ve hayvanlara verdiğimiz zararı telafi etmemiz, açtığımız yaraları sarmamız gerek. Hem de acil olarak.''

Tarkan geçtiğimiz günlerde ise Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi konusunda, "Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmeli ve içindeki canlılarla birlikte koruma altına alınmalı. Gediz, doğanın bize emanetidir. Gediz mirasımızdır.'' mesajı yayınlamıştı.