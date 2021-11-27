Tarla işçilerinin ihbarıyla ortaya çıktı! 2 arkadaşın cesedi çukurda bulundu
Gaziantep'te, 3 gündür haber alınamayan 23 yaşındaki İbrahim Canmaya ve arkadaşı 25 yaşındaki Harun Özyer’in, yakılan otomobillerinin yakınında, çukurda cesetleri bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
27 Kasım 2021, Cumartesi 16:20 Son Güncelleme:
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Karkamış ilçesi kırsal Gürçay Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde tarlada çalışan vatandaşlar, bölgede yanmış bir otomobili görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobilin, 3 gün önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulan İbrahim Canmaya ve Harun Özyer'in kullandığı araç olduğu belirlendi.
Ekipler çevrede yaptıkları aramada, yanan otomobilin yakınındaki bir tarlada açılan çukurda İbrahim Canmaya ve Harun Özyer'in cansız bedenlerini buldu. Başlarına sert cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edilen İbrahim Canmaya ve Harun Özyer'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Canmaya ve Özyer'in cenazeleri, toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.