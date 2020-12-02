Türkiye Tarlasında bulduğu tarihi eseri 100 bin liraya satışa çıkardı

Tarlasında bulduğu tarihi eseri 100 bin liraya satışa çıkardı

Türkiye

Tarlasında bulduğu tarihi eseri 100 bin liraya satışa çıkardı

Çorum'da hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için yalak olarak kullandığı taşın tarihi eser olduğunu öğrenen çiftçi eseri internette satmaya çalışınca yakalandı.

02 Aralık 2020, Çarşamba 13:55 Son Güncelleme:
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Çorum Ortaköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan M.K. tarlada çalıştığı sırada ne olduğunu bilmediği taştan yapılı tekneyi, traktörle evine getirdi. M.K., taş tekneyi hayvanların su ihtiyacını karşılamak için evinin önüne yerleştirip, yalak olarak kullandı. Bir süre sonra taş teknenin, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrendi. Yaptırdığı incelemede 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğunu anlayan M.K., tarihi eseri satmak için internet ortamında bir siteye ilan verdi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserin internet üzerinden 100 bin TL’ye satmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçip, operasyon düzenledi. Ekiplerin soruşturması sonucu, ilçede yapılan baskında M.K. yakalanarak gözaltına alındı. El konulan taş vaftiz teknesi ise belediye, müze ve jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kepçe yardımıyla bir araca yüklenerek Çorum Müzesi görevlilerine teslim edildi.

1200 yıllık eser

Müze görevlilerince yapılan ilk incelemelerde tarihi eserin, 9 veya 10’uncu yüzyıldan kalma 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğu belirlendi. Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, tarihi yapıyı, müzede sergilemeyi düşündüklerini söyleyerek “Tarihi eser, jandarma ekiplerimizin operasyonunda ele geçirildi. 9 veya 10’uncu yüzyıldan kaldığını düşündüğümüz taş vaftiz teknesi, kendi döneminde Hristiyanların kabul töreninde, küçük çocukların şaraba batırıldığı ve vaftiz işlemlerinin yapıldığı taş vaftiz teknesidir. Bu tekne dini alet olarak kullanılıyordu. Bizde bu yönde eser yoktu. Müze bahçesinde uygun bir alanda bu eseri sergileyeceğiz” dedi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir de “Bilindiği üzere Ortaköy ilçemiz 7 bin yıllık Hititlere başkentlik yapmış bir yöremizdir. Bu güzel yöremizde bir vatandaşımız tarafından tarlasında bulduğu tarihi eseri evine götürmüş. Bu önemli tarihi eserimizi müze yetkililerine teslim ettik” diye konuştu.

DHA


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