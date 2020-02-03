TARSİM’den deprem bölgesine 900 bin TL destek

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), deprem bölgesinde hayvan barınakları zarar gören yetiştiricilere 900 bin TL destek sağlandığını açıkladı. TARSİM’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

“24 Ocak’ta meydana gelen ve merkez üssü Elazığ Sivrice olan deprem sebebiyle, Elazığ ve Malatya illerinde hayvan barınakları zarar gören yetiştiricilerin hayvanlarının barınması ve beslenmesine katkı sağlamak amacıyla TARSİM’den Elazığ’a 500 bin TL, Malatya’ya 400 bin TL destek sağlanmıştır” denildi.