Mersin'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişi yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nin ana bina kazan dairesinde işçileri, ısıtma ve soğutma ünitesinde bakım ve onarım çalışmasına başladı. Çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı ardından da yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında yaralanan 5 işçi aynı hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. İşçilerin 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

DHA