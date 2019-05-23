Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atalar Mahallesi'nde ikamet eden Seyyid Mustafa Selim (5) adlı çocuk, 1 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde olan kanalda suyla oynadı. Bu sırada dengesini kaybeden çocuk, kanala düşerek ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların çalışmasıyla kanaldan çıkartılan çocuk, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Selim, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA