Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle yaraladı





Antakya ilçesi Zengin Mahallesi’nde yaşayan Y.S. ve ağabeyi A.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KAÇTI...

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S, ağabeyi A.S’yi ayağından av tüfeğiyle yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralı A.S, 112 Acil Servis ekibince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.



